Nok lukker den ene butik efter den anden i Ringsted Bymidte, men de lokale er ikke kede af at bruge penge på shopping.

Det foregår bare online, og det har kaotiske konsekvenser.

Efter Black Friday er der fuldstændig proppet med pakker på et af Ringsteds største uddelingssteder - tankstationen Circle K - hvor de har måttet sætte et loft over antal pakker, de kan håndtere.

Det skriver Sjællandske Medier.

Ekspedient Maria Frantzen fortæller til lokalavisen:

»Vi har sat et loft på maksimalt 400 pakker, for sidste år var den helt gal.«

Den enorme mængde pakker er ikke isoleret til Ringsted.

Ifølge Finans er der i år sat rekord i onlinehandel til Black Friday.

Mediet beretter, at tøjhjemmesiden Zalando, der er danskernes foretrukne, har oplevet en vækst i salgsugen op til Black Friday på 32 procent i forhold til sidste år.

De mange bestillinger udmønter sig i pakker, der ligesom i Ringsted skaber logistiske problemer for pakkecentralerne og butikkerne, der udleverer dem til køberne.

Finans fremhæver et Facebook-opslag fra SuperBrugsen i den midtjyske by Ans:

'Da juletiden nærmer sig, og Black Friday lige er overstået, drukner vi simpelthen i pakker,« skriver den lokale brugs og fortsætter:

»Derfor vil vi bede jer om at hente jeres pakker hurtigt som muligt, da vi næsten ikke kan være her.'

Supermarkedskæden Coop, der blandt andet dækker over SuperBrugsen, oplever pakketrængslen i butikker landet over.

Derfor har de udsendt en appel til online-shopperne om at hente deres pakker hurtigst muligt.

»Så kan vi få plads til julepakkerne,« siger Informationsdirektør i Coop, Jens Juul Nielsen, til Finans.