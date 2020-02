Der er udsigt til en god lønfremgang for de privatansatte i Danmark, efter industrien søndag eftermiddag landede en ny overenskomst for 230.000 lønmodtagere.

Aftalen mellem CO-Industri og Dansk Industri vil nemlig tegne retningen for, hvordan lønstigningerne kommer til at se ud for andre fagforbund som 3F og HK, der skal forhandle overenskomst de kommende måneder.

I industrien stiger mindstebetalingen med 6,3 procent over de kommende tre år. Det betyder, at de 230.000 medarbejdere kan se frem til lønstigninger på mindst 2,1 pct. om året.

Overenskomsten betyder, at årslønnen rundt regnet stiger, hvad der svarer til over en halv månedsløn, fordi bidraget til den såkaldte fritvalgkonto øges fra fire til syv procent.

Hos FOA er man glad for aftalen på industriens område. Den åbner nemlig for gode lønstigninger til de privatansatte i social- og sundhedssektoren.

»Aftalen giver et fint udgangspunkt for FOAs forhandlinger på det private område, som nu for alvor går i gang. Vi er nu endegyldigt ude af krisen, og det skal man kunne mærke på resultatet,« siger FOA’s næstformand, Thomas Enghausen, i en pressemeddelelse.

Også hos HK kan man skimte pæne lønstigninger til sine medlemmer

Her glæder man sig særligt over, at mindstebetalingen stiger med 6,3 pct. i industriens overenskomst.

»Hvordan løftet på mindstebetalingen præcis kommer til at slå igennem, skal vi jo nu til at se på. Men det er den, der vil blive skævet til. Vi er rigtig godt tilfredse - ikke mindst med stigningen på fritvalgskontoen, som der også er,« siger Simon Tøgern, formand for HK-Privat, til Finans.

Men der er stadig meget hårde forhandlinger i vente for arbejdsgiverne. Særligt 3F har spillet ud med benhårde krav på mindstelønnen.

Bl.a. har 3F's byggegruppe lagt et forslag på bordet om at hæve mindstelønnen med 30 kr. over tre år.

Det vil være en historisk stor stigning, hvis arbejdsgiverne mod forventning sluger 3F's krav. Til sammenligning vil mindstelønnen på industriens område kun stige 7,50 kr. over tre år i den nye overenskomst.