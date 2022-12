Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Har du brug for mere – og er pengepungen lidt slunken – så læs med her.

Der er nemlig god mulighed for at få en masse gode kvadratmeter for pengene, hvis du kigger de rigtige steder.

Og det vil i denne forbindelse være på Lolland og Morsø Kommune, hvor kvadratmeterprisen er lav.

Det skriver ejendomsmæglerkæden Nybolig i en pressemeddelelse.

På Lolland får du ubetinget mest for pengene.

Her ligger den gennemsnitlige kvadratmeterpris for villaer på 6.445 kroner pr. kvadratmeter

Derefter kommer Morsø med en gennemsnitlig kvadratmeterpris på 6.534 kroner pr. kvadratmeter, Langeland med 7.041 kroner pr kvadratmeter og Lemvig med 7.060 kroner pr. kvadratmeter.

Det viser tal fra Boliga, der tager afsæt i villaer til salg i det aktuelle marked.

»Fælles for alle fire kommuner er, at de ligger et godt stykke udenfor landets storbyer. Det er faktisk forventeligt. Dog er prisudviklingen i de fire kommuner ganske interessant. For mens kvadratmeterpriserne i år har været faldende i Morsø og Lolland Kommune, er de steget i Lemvig og ganske betragteligt på Langeland,« siger Peter J. Mattsen, der er administrerende direktør i Nybolig.

Og der har været gode muligheder for at gøre en god handel i to af de fire danske kommuner med de laveste gennemsnitlige kvadratmeterpriser, hvis man købte boligen i starten af året.

I Lemvig er kvadratmeterpriserne i gennemsnit steget med fire procent fra januar til november i år, mens priserne i Langeland Kommune i samme periode er steget med hele 22 procent.

Omvendt er kvadratmeterpriserne på Lolland i gennemsnit faldet med 7,1 procent i perioden og med 5,8 procent i Morsø Kommune.

Det viser beregninger, som Nybolig har foretaget på baggrund af tal fra Boligsiden.

»Prisudviklingen viser, at køb af boliger i flere af de billigste områder har været en god investering. Man må ikke stirre sig blind på storbyerne og tro, at det kun er her, den gode boliginvestering ligger. Den kan bestemt også findes væk fra storbyerne – måske endda særligt i det nuværende marked. Dog opfordrer vi altid vores kunder til, at deres reelle behov bør være det styrende, når de begiver sig ud i køb eller salg af en bolig,« siger Peter J. Mattsen.

Landets dyreste kvadratmeterpriser findes i Lyngby-Taarbæk Kommune med 61.228 kroner pr. kvadratmeter, Gentofte Kommune med 77.859 kroner pr. kvadratmeter og Frederiksberg Kommune med hele 87.987 kroner pr. kvadratmeter.