Trods et underskud på mere end 15 millioner kroner, skal man ikke 'græde sig i søvn over de store tal.'

Sådan lyder meldingen fra Lars Seier Christensen, medejer af Alchemist, i et skriftligt svar, da B.T. spørger ind til den verdensberømte danske Michelin-restaurants underskud i 2021.

For han vidste fra start, at det ville koste mange penge at lave sådan et sted, lyder meldingen.

Desuden er det ikke driften alene, der taber 15 millioner kroner, fortæller han.

»Cirka 10 millioner er afskrivninger på den meget høje pris for oprindeligt at indrette verdens vildeste restaurant,« skriver han og fastslår, at det ikke er penge, der er tabt.

Tværtimod, er det en fortsat regnskabsmæssig afregning af den oprindelig investering, forlyder det.

I årsrapporten i det centrale virksomhedsregister Virk skriver ledelsen, at corona i høj grad er skyld i resultatet.

Her er tvangsnedlukninger, lokale restriktioner og rejserestriktioner listet som en del af forklaringen. Noget som Lars Seier Christensen også beretter.

»De resterende fem millioner skyldes corona og det faktum, at vi er ordentlige mennesker, der ikke valgte at fyre vores cirka 100 medarbejdere under epidemien. Det fik vi nogen kompensation for, men slet ikke dækning af de fulde omkostninger,« skriver Lars Seier Christensen ydermere.

Han bekræfter i forlængelse heraf, at der til dækningen af tabet er investeret yderligere fem millioner kroner i 2021.

Personaleomkostningerne er, trods millionunderskuddet, højere i 2021 end i 2020. Det skyldes ifølge Lars Seier Christensen personalets lønninger.

»Trods de vanskelige tider, vi har været igennem, fortsætter vi med at styrke og arbejde med at holde Alchemist på førstepladsen som verdens mest efterspurgte restaurant,« skriver han og informerer om, at der i skrivende stund er over 30.000 gæster på venteliste.