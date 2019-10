Den populære vietnamesiske restaurantkæde LêLê, som er stiftet af kendiskokken Anh Lê, er gået konkurs.

Kæden kører dog ufortrødent videre med undtagelse af ét spisested i Torvehallerne i det indre København. Men hvordan kan det lade sig gøre, at en konkursramt virksomhed kan fortsætte?

Svaret har Kim Sommer Jensen, der er professor ved juridisk institut på Aarhus Universitet og ekspert i konkursret.

Kim Sommer Jensen, er der noget mærkeligt i, at en virksomhed går konkurs, men kan køre videre som intet var sket?

»Nej, det kan man godt,« slår han fast:

»Man må gerne sælge sin virksomhed. I de fleste situationer er der en 'selskabs-skal', og inde i den skal er der en virksomhed. Den virksomhed må man gerne sælge, men man skal sælge den til den rigtige pris,« siger han.

B.T. kunne torsdag fortælle, at LêLê var gået konkurs efter år med blodrøde tal på bundlinjen.

For regnskabsåret 2018 havde LêLê et underskud på 2,6 mio. kr. og en negativ egenkapital på 2,9 mio. kr. Egenkapital er et udtryk for et selskabs værdi, og er den negativ, betyder det groft sagt, at virksomheden skylder flere penge væk, end der er postet i den.

LêLê har foretaget det, der hedder en 'virksomhedsoverdragelse', som betyder, at aktiverne i det gamle selskab er overdraget til et nyt under samme navn.

Selskabet får vind i ryggen fra en ny investor i form af Per Ulrik Andersen, der fremover ejer 50 pct. af det nye LêLê.

Torsdag oplyste selskabets nye direktør, Dan Bång, til B.T., at selskabsoverdragelsen er gjort, fordi der er stor gæld i virksomheden, og en del af den gæld kan LêLê - helt lovligt - slippe af med ved overdragelsen.

Kim Sommer Jensen fortæller, at den formulering, får ham til at »spidse øre«, men at man sagtens kan gøre det, såfremt det er gjort rigtigt:

»I den lovlige udgave, kan man slippe af med gæld ved at sælge den gamle virksomhed til den rigtige værdi. De kreditorer får så lige så stor dækning, som de ellers ville få. Virkeligheden er så, at der måske er kreditorer, som taber nogle penge, for der er altid en risiko forbundet med at låne penge i en virksomhed,« siger Kim Sommer Jensen.

De to vigtigste ting ifølge Kim Sommer Jensen er, at virksomheden bliver solgt til den rigtige værdi, og at alle kreditorer får 'det samme'. Man må altså ikke betale én kreditor det fulde beløb, man skylder, hvis man stadig skylder andre kreditorer.

»Når man sælger virksomheden, afhængigt af hvordan man ser på det, er det et skridt på vejen til at redde virksomheden og sin egen investering. Det er der i udgangspunktet ikke noget galt i. Man skal bare sikre sig, at man handler til den rigtige værdi,« siger Kim Sommer Jensen.

Hvor stort et eventuelt tab, selskabets kreditorer har udsigt til, er ikke til at sige. B.T. har forgæves forsøgt at få en kommentar fra Anh Lê.