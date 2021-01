Røde tal på bundlinjen er ikke normalt noget, der går hånd i hånd med at åbne flere restauranter.

Men ikke desto mindre er det planen for buffetkæden Restaurant Flammen, som er kendte for at servere 15 forskellige slags kød. Det skriver finans.dk.

Ligesom resten af den danske restaurationsbranchehar har de været hårdt ramt af nedlukningerne i forbindelse med coronakrisen.

Selv om regnskabet for 2020 ikke er offentligt endnu, så ved de, at det ender med røde tal på bundlinjen. Alligevel er de i gang med at kigge på nye lokationer.

»Man kan lægge sig ned på ryggen og overgive sig, eller prøve at kæmpe sig ud af det, og vi har valgt det sidste. Det ligger til vores virksomhed, at vi prøver at arbejde os ud af det,« siger adminstrerende direktør Piet Klein.

Han mener, at krisetider netop kan være et godt tidspunkt at udvide i – blandt andet, fordi der kommer flere og flere tomme lejemål, og det presser priserne ned.

Det kan komme kunderne i Hillerød, Holstebro, Silkeborg og Sønderborg til gode.

Her er Piet Klein nemlig fremme med kikkerten, så kæden på sigt kan tælle flere end 15 danske restauranter.