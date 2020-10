Selvom coronavirus har lagt store dele af verden ned, så gælder det ikke den store danske sengetøjsgigant Jysk.

Her er regnskabssæsonen 2019/2020 gået så fremragende, at man nu udbetaler en bonus, der i gennemsnit er den største til medarbejderne i selskabets historie.

Det fremgår af en pressemeddelelsen, som Børsen har set.

Det plejer ikke at være små bonusser, de ansatte i de danske Jysk-butikker får.

I 2016 var den gennemsnitlige bonus på 9.600 kroner. I 2017 var den på 14.500 kroner. I 2018 på 12.000 kroner. Og sidste år på 19.500 danske kroner.

Men ingen af de beløb kommer i nærheden af den imponerende bonus, medarbejderne kan se frem til i 2020.

Her er der tale om en gennemsnitsbonus på 31.000 kroner.

Den bonus, de enkelte medarbejdere får, afhænger af, hvordan netop deres butik har klaret sig, forklarer landechef hos Jysk Danmark, Bo V. Andersen, i pressemeddelelsen.

»Medarbejderne i butikkerne får bonus, efter hvor godt salget har været i netop deres butik. Så når de har fået en stor bonus, er det, fordi det er gået godt for Jysk. Samtidig er medarbejderne i Jysk-butikkerne jo nogle af dem, der ikke har haft mulighed for at arbejde hjemme, men som derimod er mødt på arbejde hver dag for at holde hjulene i gang gennem hele coronaepidemien,« siger Bo V. Andersen.

Selvom de 31.000 kroner lyder af meget, så er det som nævnt et gennemsnit af de bonusser, der bliver udbetalt.

Og nogle ansatte har fået markant større bonus.

Topscoreren skal man til Randers for at finde.

I butikken, der ligger på Marsvej, har de ansatte klaret året så aldeles fremragende, at de nu kan se frem til en bonus på intet mindre end 95.000 kroner.

Og her bliver der desuden ikke skelnet mellem elever og butikschefer. Bonussystemet er nemlig indrettet således, at en given butiks medarbejdere får bonus efter det antal timer, de har arbejdet i det forgangne år, ikke stilling.

Jysk ønsker ikke at oplyse, hvor stort et beløb, de udbetaler bonus for, men de har 1250 ansatte i Danmark, så kan man jo selv begynde at sjusse.

Jysk-koncernens omsætning er steget med 7,6 procent til 30,5 milliarder kroner i det netop overståede regnskabsår.