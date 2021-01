Det skete den 23. marts, da coronaepidemien for alvor fik fat i Danmark. Onsdag skete det igen.

Ved middagstid blev det ledende danske aktiemarked hårdt ramt. C25-indekset faldt med 3,06 procent, skriver finans.dk.

Man skal altså ti måneder tilbage for at finde en dag, hvor de danske aktier er faldet mere.

»Det minder om en massakre på det danske aktiemarked,« sagde Jacob Pedersen, der er aktieanalysechef i Sydbank, tidligere på dagen til Ritzau.

Værst gik det ud over Pandora og A-aktien i A.P. Møller-Mærsk. Begge aktier er faldet med mellem 5,5 og 6,8 procent. For Ørsted, Rockwool og Vestas gælder det et fald på fem procent.

»Der er en horde af investorer, som er nervøse lige nu og sælger ud af alt det, de har tjent allerflest penge på det seneste års tid, og det er de danske aktier,« lød det fra Jacob Pedersen.

Samme vurdering kom fra Per Hansen, der er investeringsøkonom hos børsmægleren Nordnet.

»Efter en periode med meget massive og markante stigninger er det blevet tid til at hente gevinster hjem,« skrev han i en kommentar til Ritzau.

Som dagen skred frem, lagde en del af modvinden på det danske aktiemarked sig dog.

Da handlen lukkede klokken 17 blev det med et fald på 2,4 procent. Det er det største fald på én dag siden 28. oktober – altså i omkring tre måneder.

Udviklingen skal ses i lyset af, at C25-indekset det seneste år er steget voldsomt og langt mere end de fleste andre aktiemarkeder. Trods kursfaldet er C25 steget omkring 28 procent det seneste år.