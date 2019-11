År 2027. Prøv lige at smage på det. Det føles som rigtig langt ude i fremtiden, ikke?

Men det årstal er værd at have in mente, hvis man er tidligere aktionær i det nu hedengangne OW Bunker.

I disse dage er forberedelserne til en række småaktionærers sag mod personer fra og boet efter et af danmarkshistoriens største virksomhedskollaps i gang.

Og selvom OW Bunker gik konkurs tilbage i 2014, så er der lange udsigter for de mange småaktionærer, der drømmer om at få deres aktieinvesteringer retur. Det skriver Nordjyske.

Det stod klart onsdag, hvor Dansk Aktionærforenings Investordag fandt sted.

Her kunne advokat og formand for foreningen OW Bunker-Investor, der arbejder for småaktionærernes krav, Morten Schwartz Nielsen fortælle, at sagen først for alvor går i gang i 2021.

Og herfra kommer den til at strække sig over intet mindre end seks år med omkring 200 retsmøder i sagen, hvor de lige nu 1369 tidligere aktionærer, skal forsøge at deres erstatningskrav igennem.

Dermed kan de mange småaktionærer først forvente at se en eventuel erstatning i sagen i 2027.

Men det er ikke nødvendigvis så skidt, at det ikke er godt for noget, forklarer formanden for OW Bunker-Investor til mediet:

»Vinder vi, så skal vi have procesrente af vores tab i 2014. Procesrenten er i øjeblikket på over otte procent om året, og sådan et afkast kan man ikke få ret mange andre steder,« siger advokat Morten Schwartz Nielsen.

De mange aktionærers erstatningskrav bunder i, at man mener, OW Bunker i deres børsprospekt ikke klargjorde den egentlige risiko, der var i forbindelse med køb af selskabets aktier, da de gik på børsen 28. marts 2014.

Omkring ni måneder senere gik selskabet konkurs og aktionærerne havde tabt alle deres penge.

Hvor stort det endelige erstatningskrav bliver, står endnu ikke klart.

Men det er dog klart, at deadline for at deltage i OW Bunker-Investors sag udløb 22. november i år.

Umiddelbart er det kun personer, som har købt OW Bunker-aktier fra børsnoteringen til 3. juni 2014, der kan deltage. Det har Østre Landsret slået fast

Der er tidligere faldet dom over nogle af de ansvarlige for kollapset. I juni måned fik den forhenværende direktør i selskabet Lars Møller en fængselsstraf på fem år ved Vestre Landsret.