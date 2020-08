Overskuddet bliver mindre og mindre hos det danske taskefirma Adax.

Overskuddet er faktisk svundet så meget ind, at det er halveret fra 3,6 millioner kroner i 2018 til 1,7 millioner i 2019 hos virksomheden, der er ejet af ægteparret Eugen og Helle Silfen.

Det skriver Finans, der dog også kan berette, at ægteparrets to døtre - i modsætning til deres forældre - kører med klatten, når det kommer til at sælge tasker.

Døtrene ved navn Pia Silfen-Jensen og Naja Silfen, der ejer taskefirmaet Núnoo, kan nemlig præsentere et rekordhøjt overskud for samme periode mellem juli 2018 til juni 2019.

Pia Silfen (tv.) og Naja Silfen (th.) er indehavere af det succesfulde firma Núnoo. Foto: Núnoo. Vis mere Pia Silfen (tv.) og Naja Silfen (th.) er indehavere af det succesfulde firma Núnoo. Foto: Núnoo.

Søskendesparrets overskud lyder på hele 5,8 millioner kroner efter skat, hvilket - ifølge Finans - er det højeste overskud i virksomhedens tre år lange historie.

Derudover har Núnoo mere end fordoblet antallet af medarbejdere i regnskabsperioden.

Virksomheden har nu i alt 19 ansatte.

Eugen og Helle Silfen har i alt fem børn, som alle er medejere af Adax, der blev stiftet i 1982.