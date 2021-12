»Vi er den største klub, der findes. Ingen overgår os.«

Sådan lyder svaret, når Andreas Helgstrand bliver bedt om at sammenligne sit hestedynæsti med de bedste klubber i fodboldens Champions League.

Som B.T. tirsdag fortalte, præsenterede stutterivirksomheden Helgstrand Dressage for nylig et trecifret millionoverskud på 110 millioner kroner efter skat.

Selskabet har investeret massivt i både unge og modne heste, de har sparket døren ind til markeder i stort set hele verden og ejer en imponerende portefølje af både heste og aktiviteter.

Men hvad er nøglen til den store succes? Det har B.T. talt med hovedpersonen Andreas Helgstrand om.

Firmaet har efterhånden vokset sig gigantisk og alsidigt, og netop dét er en af de helt centrale årsager.

»Vi er gode til at samle mange heste på ét sted. Det vil sige, at når folk søger en hest, så kan de komme op til os og prøve 10 eller 20 forskellige inden for det, de søger,« fortæller Andreas Helgstrand og uddyber:

»Det er lidt ligesom med de store bilhuse, det bliver på en måde lettere at få kunderne ind.«

»Desuden kan vi hjælpe dem med noget undervisning eller træning bagefter. Hvis du var en enmandshær, så vil du bare ikke have hænder til det. Vi har virkelig fået opbygget en moderne måde at sælge heste på.«

Andreas Helgstrand er selv en voldsomt dygtig rytter. Her ses han ved Unghesteverdensmesterskabet i Ermelo, Holland, hvor han vandt på avlshingsten Revolution.

Hvad ligger der i den moderne måde at sælge heste på?

»Der ligger det i det, at man kan lave den der 'after sale service', som er sindssygt vigtig.«

»Det tal, jeg er mest stolt af, det er, at jeg snart tror, at 60 procent af alle mine kunder hen over årerne har købt mere end én hest hos mig.«

»Det er nemt nok at sælge den første hest. Nummer to, det er lidt sværere. Og nummer tre, det er fucking svært.«

Hvad tænker du egentlig om, at I er blevet den allerstørste af dem alle?

»Det er lidt mærkeligt at sige det. Men jeg synes sgu også, det er sjovt.«

»Mit mål er ikke kun penge. Jeg vil gerne se, hvor langt vi kan komme. For det er en kæmpe industri, som ingen nogensinde har samlet på den her måde før.«

Hvad skal der til for at blive en dygtig hesteopdrætter?

»Du skal have viden omkring, hvad der foregår. Du skal være tæt på industrien. Og så skal du være god til at finde og uddanne heste.«

Dygtige ansatte må også være vigtigt?

»Vi har en tilgang, der er helt unik. For hos os får beriderne lov at ride på verdens bedste heste.«

Events er en stor del af planerne for Andreas Helgstrands fremtidige investeringer.

Hvilke investeringer retter I blikket mod næste år?

»Event, det regner jeg med, bliver kæmpestort i næste regnskabsår. Vores eventdel i USA, som vi har købt derovre, er vanvittig.«

»Det er 2500 heste og 600-800 medarbejdere. Det er en kæmpe forretning, som vi har købt.«

Hvad går det mere præcis ud på?

»Vi har købt en stævneplads, et stort stadion, hvor du kan ride stævne hver dag. Det ligger i Wellington, som ligger en time nord for Miami.«

»Jeg tror, der står 20.000 heste i det område der. Og mange velhavende har deres sommerhus og hestestald der. For eksempel Bill Gates og Steve Jobs.«

Det er et sammensurium af virkelig mange forskellige aktiviteter, der har skabt det gigantiske overskud, som Helgstrand Dressage for nylig præsenterede.

Hvordan passer det ind i jeres forretning?

»Det får alle de her tandhjul arbejdet sammen. Hvis vi skaber nogle events, så skal folk bruge heste, og så skal de også bruge hesteudstyr.«

»Vores events tiltrækker så de største sponsorer og de største brands. Vi har allerede nu Rolex, Netgets, Hermé og mange andre store. Og det er jo, fordi det er de rigtige folk, der er til stede. Men også, fordi vi kan tilbyde noget, der er helt unikt.«

»Det er sindssygt spændende, og det prøver vi så at arbejde videre med andre steder i Europa. Vi har for eksempel lige fået tildelt EM i dressur i 2023, som vi afvikler i Risenbeck i Tyskland.«

Hvad har du lært over de seneste år?

»Jeg har lært at forstå forretning. Lært at forstå, hvordan du opkøber selskaber, og hvordan fanden du får bygget 'klodserne' sammen. Det vidste jeg slet ikke noget om i starten.«