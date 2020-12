Det går så godt for virksomheden Maileg, at de på et år næsten har fordoblet deres overskud.

Maileg, der er kendt for at producere designlegetøj, er kommet ud af 2020 med et overskud tæt på 27 millioner kroner efter skat.

Det viser firmaets regnskab for 2019/20.

På samme tidspunkt for et år siden var overskuddet på 15,4 millioner kroner efter skat.

»Ledelsen finder årets resultat meget tilfredsstillende. Produktsortimentet er fortsat udvidet i regnskabsåret, og der er igen realiseret en markant stigning i omsætningen,« skriver ledelsen i regnskabet fra december 2020, der dog ikke uddyber den omtalte omsætning.

Ikke desto mindre ser ud til at, firmaets designlegetøj med mus i tændstikæsker og bamser samt dyr i forskellige størrelser ser ud til at gå rent ind hos forbrugerne.

Udover overskuddet efter skat kan virksomheden også præsentere en markant stigning i bruttofortjeneste, der i år lyder på over 46 millioner kroner – sidste år lød det tal på omkring 30 millioner kroner.

Det er Dorthe og Erik Mailil, der i 1999 sammen stiftede firmaet med base i Herning.