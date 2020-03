Det går godt i købmandskæden Spar.

Så godt, at de nu er klar til at investere i tiltag, der kan gøre dem konkurrencedygtige i kampen mod de langt større dagligvarebutikker.

Det skriver Finans.dk.

Her lyder det, at Spar melder om vækst i et ellers presset marked for salg af dagligvare, og de posivitve regnskaber danner nu frontløber for en modernisering af Spar-butikker i hele landet.

Her er planen at indrette nye afdelinger for bl.a. frugt/grønt, nemme madløsninger samt delikatesser og andet.

I første omgang sker moderniseringen af butikkerne i 40 af landets i alt 129 Spar-butikker.

Terje List, administrerende direktør i købmandsfonden KFI, der står klar med en millionpulje til moderniseringsprojektet, fortæller, at han ser et stort potentiale i Spar.

»Kæden er for mig at se lidt overset i dansk dagligvarehandel, men har aldrig gjort det så godt som nu. Vores rolle er at være tændbrikken, der sætter fut i bålet gennem uddelinger,« siger Terje List.

Spar dyster især om kunder med andre discountkæder for dagligvare såsom Netto, Rema 1000, Fakta, Lidl og Aldi.

Disse udgør over 40 procent af dagligvaresektoren.

Den danske kæde, der i Danmark hovedsageligt drives af selvstændige købmænd, er en del af Spar International.

Det består af i alt 13.000 butikker fordelt over 48 lande.