Forhandlerne fik søndag 15 timers pause. Ifølge lønmodtagerne skal staten hjem at regne.

København. Arbejdsgiverne på statens område har bedt om en tænkepause fra forhandlingerne om en overenskomst for de offentligt ansatte.

Sådan udlagde chefforhandleren på lønmodtagersiden, Flemming Vinther, det, da parterne blev sendt hjem søndag aften.

- Arbejdsgiver har bedt om at få tid til i morgen klokken 14 til at regne, og hvad de nu skal. Så nu går vi hjem og får hvilet ud, siger Flemming Vinther, der leder forhandlingsdelegationen for de ansatte i staten.

Spørgsmål: Har du nogen forventning til, hvad der skal ske i morgen?

- Nej.

Anmodningen fra arbejdsgiverne kom ifølge Anders Bondo Christensen, der er chefforhandler for lønmodtagerne i kommunerne, men også sidder med ved forhandlingerne på statens område, som en overraskelse.

- Jeg er overrasket. Hvad søren er det, der foregår. Det havde vi ikke set komme. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige, siger en tydeligt forundret Anders Bondo Christensen, da han kommer ud fra lokalerne.

- Vi ved ikke, hvad vi skal tænke over. Vi går med en lidt mærkelig følelse. Hvad var det lige der skete her?

