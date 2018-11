Et vaskeægte mareridt.

Det er hvad en stribe danske netubikker gennemlever fredag morgen, hvor et overgravet netværkskabel nord for Hørning tæt ved Aarhus nu på niende time afbryder forbindelsen til et datacenter.

Det forårsager, at netbutikkerne bogstaveligt talt er gået i sort og dermed går glip af milioner af kroner i omsætning på Black Friday.

Søren Qvist er medejer af netbutikken Sundleg.dk, der frygter at miste op mod 30 procent af den cirka 4 millioner kroner store årlige omsætning.

»Timingen er jo helt vanvittig. Det er det værste, man kunne forestille sig, og jeg har aldrig før oplevet et nedbrud, der varede så lang tid,« siger han.

Det er virksomheden Global Connect, der ejer kablet og datacentret, og herfra lyder det, at det ikke er muligt at give en tidshorisont på, hvornår problemet er løst.

»Vi har lokaliseret problemet, og arbejder på højtryk for at løse det,« oplyser virksomheden til B.T.

Det er ifølge Global Connect en entreprenør, der i forbindelse med noget vejarbejde på stedet har forårsaget bruddet på kablet.

Bruddet blev registreret kort efter midnat.

For Søren Qvist er situationen ganske frustrerende.

»Det er på julesalget og Black Friday, vi som lille virksomhed tjener vores penge,« siger han.

B.T. følger sagen...