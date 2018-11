Fiberkabel er gravet over ved Skanderborg. Det betyder nedbrud for flere webbutikker med black friday-udsalg.

Masser af webbutikker er lige nu gået ufrivilligt i sort.

Det skyldes, at et fiberkabel er blevet gravet over ved Skanderborg. Det skriver TV2 Østjylland og DR Østjylland.

Fejlen er sket på det værst tænkelige tidspunkt, hvis man spørger flere ejere af internetbutikker.

Fredag er nemlig black friday, som er en af årets største shoppingdage, og næsten alle butikker og webbutikker holder udsalg.

Det er netværksudbyderen, Powerhosting, som er ansvarlig for nedbruddet på de webbutikker, der bruger dem som udbyder.

På deres Facebook-side oplyser de, at nedbruddet skyldes et længerevarende fibernedbrud på deres hovedlokation i Stilling ved Skanderborg.

Nedbruddet skyldes et overgravet kabel i forbindelse med vejarbejde.

Powerhosting skriver videre på Facebook, at de ikke regner med, at problemet er løst før middag.

En af de sider, der lige nu er nede, er håndboldbutikken hshop.dk. Her tjener man normalt mere på black friday, end man gør på en almindelig måned.

- Det er noget rigtigt rod faktisk. Det her er langt vores største dag overhovedet, der er slet ikke noget at rafle om. Så det må gerne snart komme op igen, siger medejer Henrik Rosenkvist til TV2 Østjylland.

Sidste år havde hshop.dk i de to første timer efter midnat allerede modtaget de første 200 ordrer. Så derfor forventer Henrik Rosenkvist også et økonomisk tab på nedbruddet.

Der er også meget, der tyder på, at dette års black friday kommer til at blive en fest for butiksejerne.

Ifølge betalingstjenesten Dibs, der er en del af Nets, ser det efter de første ti timer af fredag ud til, at der igen i år bliver sat rekord i antallet af transaktioner.

Indtil videre har Dibs registreret en stigning på 63 procent sammenlignet med samme tidspunkt sidste år.

/ritzau/