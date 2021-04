Det er op til Dansk Sygeplejeråd at finde en løsning med kommuner og regioner efter nej til overenskomst.

Overenskomsterne for de næste tre år er blevet godkendt for langt de fleste ansatte i kommuner og regioner.

Det oplyser Forhandlingsfællesskabet, der repræsenterer en lang række fagforbund, i en pressemeddelelse.

Det gælder blandt andet overenskomster for pædagoger, lærere og social- og sundhedsassistenter.

De nye overenskomster betyder blandt andet, at der kommer nogle ekstra procenter i lønposen over de kommende tre år.

Forud for godkendelsen har en lang række fagforbund på det kommunale skullet stemme om de overenskomster, der blev forhandlet på plads tidligere i år.

Langt de fleste har stemt ja. Sygeplejerskerne har dog stemt nej. Det kan potentielt ende i en konflikt.

Dansk Sygeplejeråd, der er fagforening for sygeplejerskerne, kan nu forsøge at finde en løsning med kommunerne og regionerne. Alternativet er udsende et strejkevarsel.

Sygeplejerskerne valgte at forkaste overenskomsten, fordi de er utilfredse med løn, arbejdspres og manglende anerkendelse af deres indsats under coronapandemien.

Det sagde formand for Dansk Sygeplejeråd, Grete Christensen, da hendes medlemmer stemte nej.

- Sygeplejerskerne sender et signal om, at de ikke er tilfredse med OK21-resultatet, med årtiers lønefterslæb, med arbejdspresset og med manglende anerkendelse under Coronasituationen.

- Signalet er både til arbejdsgiverne og til politikerne på Christiansborg, sagde hun.

Tirsdag blev overenskomsterne på statens område godkendt.

Omkring halvdelen af statens medarbejdere arbejder i sektoren for uddannelse og kultur.

Omkring en fjerdedel arbejder i større statslige organisationer som politiet, Forsvaret, Kriminalforsorgen og folkekirken.

/ritzau/