Arbejdsgivere og ansatte i regionerne er enige om en overenskomst med lønramme på 8,8 procent over to år.

Det oplyser parterne på et pressemøde.

Lønrammen fordeles, så 5,81 procent falder i 2024, mens 2,99 procent falder i 2025.

- Vi er tilfredse med den aftale, der er indgået, siger FOA-formand Mona Striib på pressemødet.

Mona Striib er formand for fagforeningerne i Forhandlingsfællesskabet. Hun siger desuden, at det oprindeligt var hendes mål at nå en tocifret lønramme, men at virkeligheden viste sig at være en anden.

Heino Knudsen (S), formand for Løn- og Praksisudvalget i Danske Regioner, understreger, at der er tale om en ansvarlig aftale. Det skyldes både lønrammen og arbejdsforholdene, mener han.

Også fra Dorthe Boe Danbjørg, som er forkvinde for Dansk Sygeplejeråd, lyder det, at hun er tilfreds med aftalen. Det handler blandt andet om de organisationspuljer, som nu skal fordeles mellem de forskellige faggrupper.

De generelle lønstigninger ender på 4,45 procent. Heraf falder 4 procent 1. april 2024.

Da overenskomsten for de statsansatte landede tidligere i februar var det med en særlig model for opsparing af frihed. Den giver de ansatte mulighed for at opspare afspadsering og ferie til senere brug.

Det samme kommer ansatte i regioner fremover til at kunne. Aftalen giver de ansatte mulighed for at spare 15 dage op fra 1. april 2025.

Det er desuden aftalt, at fædre fremover får ret til yderligere tre ugers lønnet barsel, lige som det er aftalt, at gravide højst må have en nattevagt om ugen.

I de kommende dage vil der blive lavet aftaler med de enkelte organisationer. Her skal der blandt andet udmøntes 2,3 milliarder kroner fra trepartsaftalen. Det skriver Danske Regioner i en pressemeddelelse.

Der er ifølge Danske Regioner 150.000 ansatte i regionerne. Herad er 110.000 dækket af den nye overenskomst.

/ritzau/