Der har været en god stemning i forhandlingerne om en overenskomst for offentligt ansatte, siger forhandler.

Tirsdag formiddag tager størstedelen af de kommunalt og regionalt ansatte hul på de afsluttende forhandlinger om en ny overenskomst.

En aftale bliver tidligst præsenteret onsdag formiddag. Det siger Michael Ziegler, formand for løn og personaleudvalget i Kommunernes Landsforening (KL).

Han forhandler på vegne af de kommunale arbejdsgivere.

- Sådan en slutforhandling kan tage alt fra et døgn til et par døgn. Best case er, at vi kommer ud i morgen formiddag og er færdige, lyder det tirsdag.

Sammenlagt forhandles der ifølge FH (Fagbevægelsens Hovedorganisation) på vegne af cirka 150.000 ansatte i regionerne og godt en halv million ansatte i kommunerne.

Akademikerne - der udgør cirka 55.000 i kommunerne og 38.000 i regionerne - forhandler dog i separate forhandlingsforløb, der efter planen først går i gang henholdsvis fredag og søndag.

Indtil videre har der ifølge Ziegler været en god og konstruktiv stemning på begge sider af forhandlingsbordet.

- Havde du spurgt mig for et par måneder siden, kunne jeg godt have været lidt bekymret for den på det tidspunkt kommende trepart. Men jeg synes faktisk, vi står et godt sted, lyder det.

Det gælder også med nogle af de temaer, der har været svære.

Han ønsker dog ikke at gå ind i de konkrete områder, der er blevet diskuteret undervejs.

- Det beholder jeg lige på forhandlingsbordet, forlyder det et par timer inden, at forhandlingerne starter.

Søndag faldt overenskomsten for 190.000 statsansatte på plads. De fik en stigning i lønrammen på 8,8 procent over to år.

Den plejer at udstikke rammerne for de mange tusinde kommunalt og regionalt ansatte.

Det er da også noget, de kommunale og regionale parter kommer til at forhold sig til under de forestående forhandlingerne.

- Den statslige overenskomst sætter en retning i forhold til økonomi, siger Michael Ziegler.

- Men det giver ikke svar på alt, for vores områder er forskellige. Vi driver andre tilbud og derfor er andre temaer i spil, siger han.

På det kommunale område drives blandt andet daginstitutioner, skoler og ældrepleje.

