En stribe danske banker har allerede eller vil snart indføre negative renter for privatkunder. Læs mere her.

En række banker i Danmark har varslet negative renter over for private bankkunder.

Bankerne forklarer ændringen med, at renterne hos Nationalbanken, der er bankernes bank, er negative.

Derfor har de valgt at sende regningen videre til en del af kunderne med mange penge stående.

Her følger en oversigt over banker i Danmark, der har indført eller varslet negative renter for private bankkunder, og hvem der bliver berørt af det:

* Jyske Bank: Indeståender over 750.000 kroner skal betale en rente på minus 0,75 procent.

* Sydbank: For beløb over 750.000 kroner skal der betales en rente på minus 0,75 procent.

* Spar Nord: Beløb over 750.000 kroner er der en negativ rente på 0,75 procent.

* Ringkjøbing Landbobank: Beløb over to millioner kroner er ramt af negativ rente på 0,75 procent.

* Alm. Brand: Beløb over 750.000 skal betale rente på minus 0,75 procent.

* Børsmægleren Nordnet, der har over 100.000 kunder i Danmark, kræver en negativ renter på minus 0,75 procent for beløb over 750.000 kroner.

* Sparekassen Sjælland-Fyn: Negativ rente for indeståender på minus 0,75 procent, hvis man ikke har sin NemKonto hos banken.

* Merkur Andelskasse: Kunder med over 250.000 kroner skal betale minus 0,75 procent i rente.

* Nordea: Fra 1. februar 2020 bliver indeståender på over 750.000 kroner ramt af en rente på minus 0,75 procent.

* Banknordik: Kunder med over 500.000 kroner skal betale rente på minus 0,75 procent fra 1. marts.

* Nykredit: Fra 1. marts 2020 skal kunder med over 750.000 kroner betale en rente på minus 0,75 procent.

* Vestjysk Bank: Fra februar skal kunder med en NemKonto i banken betale minus 0,75 procent i rente på indestående over 500.000 kroner. Kunder, der ikke har NemKonto i banken, skal betale for hele deres indestående.

Kilder: Bankerne.

/ritzau/