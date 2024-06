En advokat, en ejendomsudvikler og en forretningsmand er blevet politianmeldt efter "Den store svane".

Tirsdag udkom TV 2 med dokumentarserien "Den sorte svane".

Dokumentaren kortlægger forbindelser mellem en kriminel underverden og eksempelvis advokater, entreprenører og erhvervsfolk.

Gennem skjulte optagelser fra en muldvarp i det kriminelle miljø afsløres omfattende og alvorlig kriminalitet som hvidvask af store summer og svindel med bortskaffelse af forurenet jord.

Her følger et overblik over, hvilke konsekvenser dokumentaren indtil videre har haft for de advokater og erhvervsfolk, der medvirker i dokumentaren:

* Den nu forhenværende Horten-advokat Nicolai Dyhr blev fyret, inden dokumentaren udkom. Advokatrådet har desuden igangsat en tilsynsundersøgelse af ham.

* Gældsstyrelsen har derudover fjernet Nicolai Dyhr fra sit såkaldte advokatpanel. Styrelsen har iværksat en undersøgelse af de konkurssager, som advokaten har behandlet.

* Nicolai Dyhr har efter dokumentaren trukket sig fra sin tillidspost i Sydbank.

* Advokaten har forsøgt at få sig selv fjernet fra optagelserne, der blev lavet med skjult kamera. Men det har Retten i Odense afvist. TV 2 og kanalens administrerende direktør er blevet frikendt i sagen.

* Odense Kommune har meddelt, at den vil suspendere samarbejdet med advokatfirmaet Horten, hvis den ikke får en "overordentlig god forklaring" fra advokatselskabet. Den nu fyrede advokat Nicolai Dyhr arbejdede hos Horten.

* Advokatrådet har sat gang i en tilsynsundersøgelse af advokat Lise Roulund. Rådet har efterfølgende politianmeldt hende for mulig medvirken til hvidvask og videregivelse af fortrolige oplysninger i en straffesag samt stillingsmisbrug.

* Erhvervsmand og tidligere byrådsmedlem i Køge Carl Richard Christensen, der i dokumentaren omtales som "Køge-Calle", har trukket sig fra alle sine bestyrelsesposter.

* Ejendomsudvikler Martin Odgaard er blevet suspenderet af byggevirksomheden 1927 Estate, hvor han var partner. Han er desuden blevet politianmeldt af virksomheden.

* Det rådgivende ingeniørfirma Cowi har suspenderet to medarbejdere. Det fremgår ikke, hvilke stillinger de to ansatte havde.

* Birger Arp-Hansen, der er medejer af hotelkoncernen Arp-Hansen Hotel Group, har trukket sig fra bestyrelsen i hotelgruppen.

* Den nordsjællandske erhvervsmand Martin Malm, som i dokumentaren forklarer, hvordan han har indrettet en fakturafabrik, er blevet idømt konkurskarantæne ved Sø- og Handelsretten.

* Martin Malm er desuden blevet politianmeldt.

Kilder: TV 2, Børsen, Finans, Estate Media.

/ritzau/