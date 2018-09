Danske Banks topchef, Thomas Borgen, er i risikozonen for en fyreseddel. Her er bud på afløsere.

København. Sagen om hvidvask for milliarder i Danske Banks estiske filial får ifølge flere iagttagere taburetten til at vakle under administrerende direktør Thomas Borgen.

Ifølge Berlingske Business var han i 2014 særdeles velinformeret om, hvad der foregik i den estiske filial, som skal være brugt til at hvidvaske mindst 53 milliarder kroner i perioden 2007 til 2015.

Tidligere har Thomas Borgen fortalt, at han ikke vidste, hvad der skete, da han kun fik "overordnede orienteringer".

Danske Bank præsenterer onsdag morgen sin egen undersøgelse af sagen, og skulle det ende med at få konsekvenser for Thomas Borgen, har flere medier allerede spekuleret i bud på en afløser.

Buddene ses her:

* Jacob Aarup-Andersen, 40 år. Nuværende finansdirektør i Danske Bank og nævnt som en mulig løsning på den lange bane.

Han har tidligere været i blandt andet Goldman Sachs og Danica. Han mangler dog bankerfaring og vurderes ikke oplagt til at tage posten allerede nu.

* Michael Rasmussen, 53 år. Han har de seneste fem år været administrerende direktør for Nykredit. Inden da var han gennem 22 år ansat i Nordea, hvor han endte som landedirektør for det danske marked.

Michael Rasmussen bliver fremhævet som en oplagt kandidat, der dog ikke er den stærkeste kommunikatør.

* Henrik Poulsen, 51 år. Nuværende direktør for Ørsted og tidligere direktør i TDC.

Han beskrives som en dygtig direktør, men det kan skræmme Danske Bank-ledelsen at indsætte en mand uden bankerfaring, som den gjorde i 2012 med Eivind Kolding, der blev fyret halvandet år senere.

* Glenn Söderholm, 54 år. Han har de seneste 16 år været en del af direktionen hos Danske Bank og er i dag chef for Danske Bank i Norge, Sverige og Finland.

Ifølge Finanswatch er han dog ikke interesseret i jobbet, men kan være klar til at tage posten midlertidigt.

* Annika Falkengren, 56 år. Hun har tidligere har været topchef for svenske SEB og i dag er partner hos den schweiziske bank Lombard Odier.

Hun vurderes af en headhunter til at kunne se en spændende udfordring i at vende tilbage til Norden.

Kilder: Finans, Finanswatch, Børsen og Insidebusiness.

/ritzau/