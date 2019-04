Skattestyrelsen udbetaler fredag overskydende skat fra 2018. 3,4 millioner danskere får penge retur.

Hvis du var en af de mange danskere, der betalte for meget skat i 2018, kan du se frem til at få de overskydende penge fredag.

Skattestyrelsen udbetaler samlet 16,2 milliarder kroner til de 3,4 millioner borgere, som havde betalt for meget sidste år.

I gennemsnit får hver enkelt udbetalt 4717 kroner, fortæller Karoline Klaksvig, der er underdirektør i Skattestyrelsen.

- Hvert år udbetaler vi et relativt stort beløb i overskydende skat.

- Selv om mange borgere formentlig opfatter det som en positiv ting at få penge tilbage i skat, så er det jo udtryk for, at man har betalt for meget i skat i løbet af året, siger hun i en pressemeddelelse.

Karoline Klaksvig opfordrer derfor til løbende at tjekke forskudsopgørelsen.

Det gælder særligt ved store ændringer i ens liv som boligkøb, nyt job eller en skilsmisse.

Det er dog ikke alle, der kan se frem til, at tallene på bankkontoen vokser fredag.

Omkring en million danskere har nemlig betalt for lidt i skat sidste år. Samlet har Skattestyrelsen 6,3 milliarder kroner til gode på den front.

Hvis beløbet er under 20.944 kroner, bliver det automatisk beregnet i skatten for 2019.

Ved større beløb kommer der tre opkrævninger i august, september og oktober.

- Har man restskat, er det en god forretning at betale med det samme, hvis man har mulighed for det.

- Der løber nemlig renter på gælden, og den rente er højere, hvis man venter og lader for eksempel mindre beløb blive automatisk indregnet i forskudsopgørelsen for 2019, siger Karoline Klaksvig.

/ritzau/