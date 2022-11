Lyt til artiklen

140 medarbejdere på møbelfabrikken Carl Hansen & Søn på Fyn står uden arbejde.

Torsdag fik de en fyreseddel, fordi krisen har ramt virksomheden i Gelsted.

Administrerende direktør Knud Erik Hansen siger til Fyens.dk, at inflationen og de høje renter har ændret efterspørgslen.

Derfor blev det nødvendigt at gribe ind.

»Det største problem er, at vi ikke kan se lys for enden af tunnelen. Vi ved ikke, hvornår energipriserne falder, og krigen forhåbentlig stopper. Det aner vi ikke, og omstændighederne gør det frygtelig svært at lave budgetter eller planlægge investeringer. Vi har sat alt på pause og skåret ind til benet,« siger Knud Erik Hansen til avisen.

Han tror ikke, at krisen vender lige med det samme, men frygter, at den kommer til at fortsætte en god tid endnu.

Derfor har han forsøgt at tilpasse virksomheden til de nye og sværere tider.

Carl Hansen & Søn laver designermøbler af kendte danske designere. Blandt andet Y-stole og Kaare Klint-sofaer.

Virksomheden måtte også gennem en fyringsrunde tidligere på året, og i alt har 170 mistet jobbet i år på den fynske møbelfabrik.