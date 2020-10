Borgere fortsætter med søge om udbetaling af indefrosne feriepenge. Fredag er der søgt om cirka 34 milliarder.

1,6 millioner danskere har bestilt cirka 34 milliarder kroner af deres indefrosne feriepenge.

Det oplyser ATP sent fredag eftermiddag. Tallet er opgjort klokken 14.00 fredag.

Såfremt man har indefrosne feriepenge, kan man søge om at få dem udbetalt indtil 1. december. Hvis man ikke gør det, vil man først få pengene, når man går på pension.

Torsdag lød tallet på, at 1,4 millioner danskere havde søgt om 30 milliarder kroner. Det svarede til, at der var blevet søgt omkring halvdelen af det samlede beløb.

ATP oplyser desuden, at en del er logget ind på borger.dk for at tjekke deres feriekonto uden at bestille feriepengene. Det har cirka 200.000 gjort.

På forhånd var det ventet fra Finansministeriets side, at der vil blive ansøgt om cirka 39 milliarder kroner.

Formålet med udbetalingerne er at give danske lønmodtagere flere penge, som de kan anvende på forbrug. Det skal hjælpe med at skabe økonomisk aktivitet og undgå fyringer, der ellers var sket, eller skabe nye arbejdspladser.

Ifølge det daværende lovforslag om udbetalingen ventes udbetalingerne at give 7000 job, som ellers ikke ville være der.

Udbetalingerne kommer også statskassen til gode. De indefrosne feriepenge er penge, som lønmodtagere har optjent hos deres arbejdsgiver. Dermed er der ikke tale om penge fra staten.

Derimod skal man betale skat af de penge, man kan få udbetalt, så staten også får penge i kassen.

I Finansministeriets udregninger ventes staten at få 20 milliarder kroner ind i skatteindtægter som følge af udbetalingerne af de indefrosne feriepenge.

Sideløbende med de indefrosne feriepenge får personer på offentlige ydelser 1000 kroner som et engangstilskud. Her er formålet det samme.

Alle modtagerne af engangsbeløbet ventes at modtage det inden for en uge.

