Meny og Spar er blandt de supermarkedskæder, som fremover ikke vil tilbyde kunder at betale med MobilePay.

Koncernen Dagrofa, som står bag supermarkedskæder som Meny og Spar, vil fjerne muligheden for at betale med MobilePay i dens butikker.

Det skriver mediet Finans.

Beslutningen kommer, efter at MobilePay har bebudet, at butikker fremover vil skulle investere i nyt udstyr for fortsat at kunne lade kunder betale med MobilePay.

Betalinger via MobilePay udgør under én procent af betalingerne i Dagrofas butikker, skriver Finans.

Derfor vil man ikke længere satse på betalingsløsningen.

Det siger Morten Vestberg, der er kommunikationschef hos Dagrofa.

- Den primære årsag er, at MobilePay fremover kræver et nyt teknisk setup til betalingsløsningen i butikken, og med den investering, der følger med, har vi vurderet, at det ikke var den vej, vi ville gå, siger han til Finans.

Foruden Meny og Spar hører også Min Købmand og Let-Køb under Dagrofa.

Samlet set vil beslutningen gælde for mere end 530 butikker. Der vil dog være mulighed for, at den enkelte butik kan vælge MobilePay til.

Også supermarkedskæden Løvbjerg vil droppe MobilePay. Det vil ske den 12. marts.

Det skriver Løvbjerg på sin hjemmeside.

Årsagen er, at det vil blive dyrere at bruge MobilePay, skriver supermarkedskæden.

Foruden behovet for nyt udstyr, er prisen for at bruge MobilePay også steget.

De nye priser for MobilePay MyShop, som virksomheder kan benytte sig af, så deres kunder har mulighed for at betale med MobilePay, kom den 1. oktober 2023.

De nye priser betyder, at MobilePay tager 0,99 procent af transaktionsbeløbet. Prisen er momsfri.

Mens flere butikker forbereder sig på at fjerne betalingsløsningen i deres butikker, vil kæden Rema 1000 holde fast i MobilePay.

Det oplyser Rema 1000 til Finans.

Kæden har 385 butikker i Danmark.

/ritzau/