Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Der er mange restauranter i Faaborg, men nu mister byen sin ældste.

For få dage siden kunne man i vinduet på restaurant Trekroner se en seddel, hvor der stod, at de lukker. Det skriver Fyens Stiftstidende.

I foråret overtog parret Carina Aagaard Nielsen og Henrik Baunehøj Jensen forpagtningen, og Fyens Stiftstidende skriver, at der ingen årsag er givet til, at de nu drejer nøglen om.

Det nu snart overståede kapitel, Trekroner, der ligger i en bygning på Strandgade 1 ejes, i dag af konkursboet, men det var Jan Rudbæk Larsen, der med selskabet Rudbæk Industri ApS i 2016 købte Strandgade 1.

Samtlige af Jan Rudbæk Larsens selskaber er i øjeblikket under konkursbehandling.

Kurator er advokat Jan Bruun Jørgensen, som Fyens Stiftstidende har talt med. Det kom bag på ham, at forpagter-parret er stoppet med at drive restauranten.

»Det var da ærgerligt, for vi har haft en dialog med dem, og de har tidligere udtrykt interesse for at købe den. Men nu vil vi tage kontakt til dem og se, om de vil stikke og bekende. Men vil de ikke, så må vi jo have den på markedet og se, hvad der sker,« siger han.

Begæringen om konkurs kom 13. december 2022.

Restaranten Trekroner er over 200 år gammel. Den startede ud som værsthus og gæstgiveri.