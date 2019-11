På 48 timer har mere end 15.000 ud af 80.000 boligejere testet, hvordan nye ejendomsvurderinger påvirker dem.

En udvalgt gruppe boligejere på 80.000 har de seneste to døgn haft mulighed for at takke ja til at få indsigt i, hvordan de nye og længe ventede ejendomsvurderinger vil påvirke dem.

Mere end 15.000 boligejere har takket ja til tilbuddet. 5600 af dem har allerede gennemført testen.

Det oplyser Vurderingsstyrelsen i en pressemeddelelse.

Onsdag modtog de 80.000 boligejere en invitation i deres e-boks. Vurderingerne skal danne grundlag for den endelige opkrævning af omtrent 40 milliarder kroner i boligskat.

Formålet med testvurderinger skal give de udvalgte boligejere mulighed for at give feedback på, hvordan de oplever systemet, og om det er gennemsigtigt.

Det sker som optakt til udsendelsen af de nye ejendomsvurderinger fra andet halvår 2020 og frem. Testperioden varer i sammenlagt tre uger.

Interessen for det nye system glæder direktør i Vurderingsstyrelsen, Hakon Iversen.

- Vi har nu påbegyndt en storskalatest af boligejernes oplevelse af det nye vurderingssystem, og vi er meget tilfredse med, at så mange danskere allerede har vist interesse for at deltage og se en vejledende testvurdering af deres bolig.

- Det lover godt for det samlede antal deltagere, siger han i pressemeddelelsen.

De vejledende testvurderinger er ikke juridisk gældende. Det oplyser Vurderingsstyrelsen. Derfor har vurderingerne heller ingen skattemæssig betydning for de 80.000 udvalgte boligejere.

Alene i 2008 var der 45.000 klager over fejlagtige ejendomsvurderinger, og i 2011 blev det vurderet, at tre ud af fire boliger blev vurderet forkert.

I 2013 slog Rigsrevisionen fast, at ministre havde siddet advarsler overhørig i ti år.

Derfor blev det besluttet, at der skulle laves et nyt system for ejendomsvurderingerne. Men siden er implementeringen udskudt flere gange.

I sidste uge meddelte skatteminister Morten Bødskov (S), at it-problemer er skyld i, at de nye boligskatter tidligst i 2024 vil træde i kraft.

/ritzau/