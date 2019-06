Direktør og syv bestyrelsesmedlemmer i Amagerbanken bliver dømt til at betale erstatning efter krak.

En tidligere topchef og syv bestyrelsesmedlemmer i den krakkede Amagerbanken skal betale 225 millioner kroner i erstatning til staten.

Det har Østre Landsret afgjort onsdag.

Dermed er dommen ændret fra byretten, der i 2017 frikendte ledelsen for ansvar.

Det er staten, der har lagt sag an mod topfolkene i banken.

Sagen har handlet om bankledelsens ansvar for et enkelt stort udlån på Østerbro, som blev nedskrevet voldsomt efter finanskrisen, hvor kunderne efterfølgende fik mulighed for at dække tabet gennem valutaspekulation.

/ritzau/