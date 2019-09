De velkendte røde-hvide havregrynspakker med solen er tilbage på danske hænder. Det danske firma Crispy Food har købt 'OTA solgryn' af den amerikanske sodavandsgigant PepsiCo.

I en årrække har Quaker under PepsiCo ejet de velkendte gryn, men fra 2. september 2019 er et af Danmarks ikoniske brands igen danskejet.

Hos den kommende ejer, Crispy Food, mener man, at OTA solgryn er et godt køb, fordi det 'kombinerer tårnhøjt og positivt kendskab med et sundt kvalitetsprodukt'.

”Vi har købt Solgryn, fordi det høje positive kendskab til et sundt kvalitetsprodukt tiltaler moderne forbrugere. Det er vanskeligt at finde stærkere danske brands end netop Solgryn, og strategisk passer det perfekt sammen med vores øvrige morgenmadsprodukter,” udtaler administrerende direktør, Christian Bring.

Om OTA Solgryn OTA Solgryn så dagens lys i 1898, dog under navnet AVENA. I 1933 blev navnet ændret til OTA Solgryn. Siden da er den gule sol sammen med de røde og hvide farver blevet et symbol for dansk, sund morgenmad. OTA Solgryn er omhyggeligt udvalgte solmodne havrekerner af bedste kvalitet. Kernerne afskalles, sorteres, dampbehandles og finvalses. Til sidst specialristes havren for at give OTA Solgryn den velkendte, nøddeagtige smag.



Kilde: Crispy Food

'Om man forbinder OTA Solgryn med Helge Kjærulff-Schmidt, Ove Sprogø eller Michael Laudrup er nok et spørgsmål om alder. Men det er et produkt og en smag, som næsten alle danskere kender,.' lyder det fra firmaet.

Crispy Food har med søsterselskabet Nakskov Mill Foods en fælles salgsorganisation, og håbet er, at det kan sikre, at OTA Solgryn forbliver et tilbagevendende produkt på morgenbordet.

Selve solgrynene bliver der ikke ændret på.

Der er ingen planer om dramatiske ændringer af pakkerne.

Crispy Food A/S Crispy Food blev grundlagt i 1983 og har været datterselskab til KOFF siden 2007. Virksomheden udvikler og fremstiller morgenmadsprodukter og er Europas førende leverandør af `Top Cups´ - det drys, der fx findes i låget til små yoghurtbægre. Siden marts 2019 har Crispy Food og Nakskov Mill Foods haft fælles direktør og salgsorganisation og er dermed blevet totalleverandør af morgenmadsløsninger.

Crispy Foods er dog bevidste om, at der hele tiden skal arbejdes med distribution og markedsføring.

»Vi har respekt for historien og genkendeligheden ved Solgryn, men der er selvfølgelig gennem årene sket mange udviklinger af reklamer, pakker, samarbejder osv. Vi skal fortsætte den udvikling, og det glæder vi os meget til,« siger Christian Bring.

PepsiCo er primært kendt for dets sodavandsmærker - Pepsi, 7up og Mountain Dew.

Fødevarekoncernen har også dog også chipsmærkerne Lays og Doritos, ligesom dets søsterfirma Quaker har andre morgenmadsproduker.