Fra midten af maj er det efter 100 år slut med at købe ost i den ikoniske ostehandel Producenten, der ligger på Nørregade i Odense.

Det oplyser indehaver Ole Rath Petersen på Ostehandlens hjemmeside.

»Vi er meget kede af at måtte meddele, at butikken lukker d. 21. maj. Ejendommen er solgt, og den nye ejer kommer ikke til at drive butikken videre,« skriver indehaveren blandt andet.

Årsagen til, at butikken efter 100 år på samme placering midt i Odense lukker, er, at der har været en del faktorer, som har gjort det svært for indehaveren at drive sin butik.

I opslaget beskriver Ole Rath Petersen i hvert fald, at særlig letbanebyggeriet og de uafklarede situationer omkring parkering i centrum af Odense har været udfordrende.

»Vi er meget kede af at skulle sige farvel efter 100 år, og især til vores mange faste kunder, som vi er meget glade for. En stor tak skal det derfor lyde til alle vores kunder gennem tiden,« skriver han videre i opslaget.

Frem mod butikkens lukning vil der blive afholdt ophørsudsalg. Så hvis du vil sikre dig ost til en god pris, er det nu, du skal slå til.

I september 2021 frygtede Ole Rath Petersen, at han ville blive nødsaget til at dreje nøglen om. Dengang forklarede han til B.T., at han over årene har mistet mellem syv og otte millioner kroner på grund af forskellige anlægsarbejder omkring hans forretning.

»Jeg føler, jeg bliver straffet dobbelt. Først er der det tab, vi lider ved, at folk har svært ved at komme til butikkerne, og så er det manglen på kapital udefra. Vi ville jo gerne investere i at forbedre butikken, men banken lukker kassen i, fordi de ikke tror på os,« sagde Ole Rath Petersen dengang.

Ostehandleren oplevede dengang ikke, at han blev lyttet til af de forskellige myndigheder. Hverken fra letbanens eller kommunens side har han oplevet lydhørhed. Og det har altså nu fået den yderste konsekvens for hans forretning.

Og det er ikke kun virksomheden, som har lidt på grund af de mange byggerier, der har været i området.

»Det er egentlig ikke, fordi jeg vil ind i en lang snak om helbred, men det har ikke været en sund måde at leve på, og jeg har fået forhøjet blodtryk på grund af situationen,« sagde Ole Rath Petersen.