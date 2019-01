Selskabets Euronext, der driver flere europæiske børser, vil købe Oslos børs. Det skriver Euronet.

Omkring jul kom det frem, at børsgiganten Euronext vil købe Oslos børs. Efter en tænkepause er bestyrelsen i Oslos børs dog ikke klar til at takke ja, men inviterer andre til at byde.

Det skriver ejeren af Oslos børs, Oslo Børs VPS, via sig selv.

- Bestyrelsen i Oslo Børs har grundet kendskab til, at der også findes andre relevante aktører, som ikke deltog i buddet, besluttet at invitere til en proces, hvor aktører, der er interesserede, får mulighed for at komme med et bud på aktierne, skriver bestyrelsen.

Den proces skal løbe januar ud for at "finde den bedste løsning for aktionærerne og børsens funktioner i de norske marked".

Juleaftensdag kom det frem, at Euronext havde henvendt sig med et bud til Oslo Børs VPS på 625 millioner euro eller 4,7 milliarder danske kroner.

- Euronext har en stærk tro på Oslo Børs' unikke konkurrenceposition, der inkluderer en ledende position inden for fiskeriderivater og en dyb ekspertise inden for olie og shipping.

- Købet vil yderligere styrke Euronexts position som den ledende handelsplads for finansieringen af den europæiske økonomi, skrev Euronext.

Oslo børs blev grundlagt i 1820 og er den største børs for norske værdipapirer.

Ifølge Euronexts pressemeddelelse havde selskabet allerede fået støtte til sit købstilbud fra aktionærer med samlet 49,6 procent af aktierne i Oslo Børs.

Og det var altså i den proces, at ikke alle var blevet spurgt.

Euronet er en af Europas største børser og ejer driver børser i blandt andet Frankrig, Belgien, Holland og Storbritannien.

Selskabet selv skriver, at over 1300 selskaber er noteret på dets børser med en samlet markedsværdi på over 29.000 milliarder danske kroner.

I Danmark har fondsbørsen i årevis ikke været på danske hænder. Den danske fondsbørs blev i midten af 1990'erne omdannet til et aktieselskab og i 2005 overtaget af svenske OMX.

OMX blev senere en del af Nasdaq, og den danske fondsbørs, hvis historie startede i 1620 under Christian IV, hedder officielt Nasdaq Copenhagen.

