Alle produkter med naturlægemidlet Husk tilbagekaldes, efter at et salmonellaudbrud har kostet tre personer livet.

Det oplyser producenten Orkla Care A/S i en pressemeddelelse.

- Hos Orkla Care har vi i dag i samarbejde med myndighederne planlagt at tilbagekalde sortimentet af alle Husk-produkter fra markedet i morgen.

- Det sker, efter at vi nu har fået ét resultat fra vores egenkontrol, som viser salmonella i et parti kapsler, udtaler Nilüfer Sahin, kommunikationsdirektør.

33 personer i alderen 2-92 år fik salmonella efter at have spist naturlægemiddel fra Husk.

19 har været indlagt, og i alt er 33 personer blevet syge med salmonella efter indtagelse af frøskallerne, der indtages i kapsler.



På baggrund af en undersøgelse foretaget sammen med Lægemiddelstyrelsen, Fødevarestyrelsen og DTU Fødevareinstituttet fandt man ud af, at udbruddet stammede naturlægemidlet.



Og det er første gang, at SSI har kunnet udpege et naturlægemiddel som årsag til et salmonellaudbrud, fortæller Luise Müller, der er Epidemiolog på Afdeling for infektionsepidemiologi og forebyggelse:

»De, der tager det her produkt, er ofte folk, der i forvejen har maveproblemer. Jeg er derfor bekymret for, at salmonellainfektionen ikke bliver påvist, fordi personerne eller deres læge tror, at symptomerne på salmonellainfektionen stammer fra deres eksisterende maveproblemer.«

Selskabet Orkla Care A/S har allerede tilbagekaldt flere produkter, og sundhedsmyndigheden opfordrer nu "kraftigt folk til at tjekke, om de ligger inde med nogle af de ramte Husk-produkter".

Det drejer sig om naturlægemiddel "Husk Psyllium-frøskaller" som kapsler og kosttilskuddet "Husk Psyllium Mavebalance Basic", som også er kapsler.

SSI oplyser, at hvis man spist et af produkterne, så er risikoen for at være smittet dog lille.



Som oftest er symptomerne på salmonella milde og går over af sig selv. Hvis man får vedvarende symptomer eller har tvivlsspørgsmål, kan man henvende sig til sin egen læge.



Den 9. april advarede Statens Serum Institut, at HUSK naturlægemiddel er sandsynligvis var årsag til salmonellaudbrud i Danmark.



På det tidspunkt var 25 personer ramt. Personer, oplyst SSI, er i alderen 2-92 år blev syge med den samme type salmonella. De fleste i marts måned.