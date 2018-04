Torsdag forsøger parterne på det kommunale og statslige område at blive enige om nye overenskomster.

København. Forhandlingerne om en ny overenskomst på det kommunale område rykkede torsdag aften for en tid de få hundrede meter fra Forligsinstitutionen til Hotel Phoenix.

Det skete, da Anders Bondo Christensen, der er formand i Danmarks Lærerforening og topforhandler for de kommunalt ansatte, forlod Forligsinstitutionen i det centrale København for at tage til et møde i den såkaldte hovedstyrelse i Danmarks Lærerforening på Hotel Phoenix.

Forud var gået syv timers forhandlinger med hans modpart - Michael Ziegler, der er chefforhandler for de kommunale arbejdsgivere.

- Jeg synes, at den stemning, som vi forlod Forligsen med onsdag, den har vi stadig i dag, så det er jeg rigtig glad for, sagde Bondo på vej til mødet.

Han svarer undvigende på, hvad der er på dagsordenen ved mødet, og om det afholdes for at afklare et mandat til forhandlingerne.

- Nu har vi haft hovedstyrelsen tæt på - de sad faktisk inde i Arbejdsretten (i Forligsinstitutionen, red.) onsdag, og det er jo et tegn på, at det sker noget, siger han.

Natten til onsdag faldt en aftale på plads for 40.000 ud af de 120.000 regionalt ansatte. Det er endnu ikke faldet noget på plads for de offentligt ansatte i kommunerne og staten.

Det betyder altså, at 710.000 offentligt ansatte stadig ikke har fået nye overenskomster, efter at de udløb 1. april. Forhandlingsparterne har ikke kunnet blive enige, og derfor har de begge varslet konflikt - strejke og lockout.

Forligsmanden Mette Christensen har af to omgange udskudt den varslede konflikt, og hun har derfor spillet sine kort. Falder der ikke aftaler på plads senest 1. maj, kan en strejke bryde ud 6. maj og en lockout 12. maj.

Til hver en tid kan hun dog erklære sammenbrud i forhandlingerne. Sker det, kan både en strejke og lockout bryde ud på femtedagen herefter.

/ritzau/