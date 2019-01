Rygter om et salg af selskabet bag FC København har sendt aktie op med over 25 procent.

Rygter om et opkøb af Parken Sport & Entertainment har sat en raket på selskabets aktie, der efter få minutters handel er steget til vejrs.

Selskabet er måske bedst kendt som selskabet bag fodboldklubben FC København og legelandet Lalandia.

Efter ti minutters handel på fondsbørsen er aktien steget over 25 procent i værdi.

Rygterne om opkøbet stammer fra erhvervsmediet Inside Business. Mediet citerer "en lang række" unavngivne kilder for, at en gruppe udenlandske investorer har set sig lun på Parken Sport & Entertainment.

Gruppen vil købe selskabet og splitte dele af det op. Ifølge Inside Business er planen fra investorgruppen at sælge Lalandia og nogle kontorejendomme på Østerbro fra for i stedet at koncentrere selskabet om FC København og Parkens fodboldaktiviteter.

Investorgruppen har ifølge Inside Business den amerikanske investeringsfond Fortress i ryggen.

Hos de nuværende ejere er storaktionæren LD positiv over for et salg ifølge erhvervsmediets historie.

Buddet er angiveligt mellem 25 og 43 procent højere end den aktiekurs Parken havde før handlen tirsdag. Det meste af den margin er tilsyneladende blevet spist på de første minutters aktiehandel.

