Parken Sport & Entertainment blev 174 millioner mere værd på børsen tirsdag efter vedholdende opkøbsrygter.

Parken Sport & Entertainments aktionærer kunne tirsdag glæde sig over en solid kursstigning.

Det skete, efter at mediet Inside Business kunne skrive, at en investorgruppe øjner et opkøb af selskabet.

Mediet fortæller, at flere unavngivne kilder havde fortalt dem, at gruppen med investeringsfonden Fortress, der har rådgivningsfirmaet Redstone med på sidelinjen, er på trapperne med et bud.

- Under henvisning til rygterne i Inside Business dags dato om, at en gruppe udenlandske investorer påtænker at præsentere Parken Sport & Entertainment for et købstilbud, skal vi hermed meddele, at Parken Sport & Entertainment ikke har været i dialog med nogen udenlandske investorgrupper, og der er ikke blevet præsenteret noget købstilbud, skrev selskabet tirsdag formiddag.

Alligevel endte aktierne i selskabet, der blandt andet ejer fodboldklubben FC København og Lalandia, tirsdag med en stigning på 21 procent til 100 kroner.

Det svarer til, at selskabet blev 174 millioner kroner mere værd.

Tirsdagen igennem var der da også flere ting, der tydede på, at der ikke blot er tale om løse rygter.

- Jeg kan bekræfte, at vi har været i kontakt med nogen, som er interesseret i at købe Parken, men vi har ikke indgået en endelig aftale med dem, sagde direktør for LD, Dorrit Vanglo, til Berlingske Business.

LD ejer 29 procent af aktierne i Parken Sport & Entertainment.

Ifølge Inside Business skulle buddet komme til at ligge på mellem 105 til 120 kroner per aktie.

Det svarer til en samlet pris på Parken på en til 1,2 milliarder kroner.

Ud over LD er rigmændene Erik Skjærbæk og Karl Peter Sørensen begge storaktionærer i selskabet.

De ejer hver over to millioner aktier af samlet 9,9 millioner aktier i selskabet.

/ritzau/