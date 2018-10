Flyselskabet Lufthansa købte sidste år Air Berlin, og det har i år skåret en bid af selskabets overskud.

Köln. Den tyske luftfartsgigant Lufthansa har måttet se overskuddet dale i 2018, hvor opkøbet af Air Berlin og en højere oliepris trækker ned.

Lufthansa har tjent 1742 millioner euro i årets første ni måneder. Det er et fald på seks procent sammenlignet med samme periode året før.

Det tyske selskab købte sidste år nogle af resterne af det konkursramte flyselskab Air Berlin.

Det har i år betydet omkostninger på 170 millioner euro til at få fusionen på plads i datterselskabet Eurowings.

- I 2017 fik vi en historisk mulighed for en konsolidering i den europæiske luftfartsindustri.

- Og det var den rigtige beslutning strategisk, selv om det har givet Eurowings et udfordrende 2018, siger Lufthansa-direktør Carsten Spohr i en kommentar til regnskabet.

Han tilføjer, at Lufthansa ser opkøbet af Air Berlin som en langsigtet investering. Det skal styrke selskabets position i markedet.

Ud over udgifterne til fusionen har Lufthansas resultater i 2018 desuden været trykket af en højere oliepris.

- Vi forventer, at vores udgifter stiger med mere end en milliard euro i løbet af 2018 som følge af højere brændstofpriser og udgifter til forsinkelser og aflysninger, siger Carsten Spohr i en kommentar.

Flyselskaberne har generelt set været ramt af højere oliepriser i løbet af året. Tendensen har også kunne ses i resultaterne for selskaber som Norwegian og SAS.

Lufthansa sagde i sommer, at det ville hæve billetpriserne for at dæmme op for den dyrere olie.

Selskabet forventer også, at de rejsende skal have flere penge op af lommen næste år, lyder det i regnskabet.

Samlet har Lufthansa fragtet 108,5 millioner passagerer i løbet af 2018. Det er det højeste antal nogensinde.

/ritzau/