Allerede næste år skal opkøbet af Panalpina hjælpe til at føje flere hundrede millioner til DSV's bundlinje.

Den danske transportvirksomhed DSV regner med at få en omgående gevinst af et opkøb af konkurrenten Panalpina, fremgår det af det første regnskab for det fælles selskab DSV Panalpina.

Opkøbet af den schweiziske konkurrent fik DSV til at trække sine fremtidsudsigter tilbage, og først mandag har investorer igen fået lov at se, hvad DSV Panalpina forventer for 2019.

Dels skruer selskabet op for de forventede synergieffekter, således at der nu forventes at være i alt 2,3 milliarder kroner at hente ved at sammenlægge de to selskaber.

Der kommer dog til at gå nogle år, før alle effekter er tjent ind. Kun fem procent af dem forventes at komme i 2019. Det er alligevel nok til, at det afspejler sig i kroner og øre i form af det overskud, som DSV forventer.

Da DSV startede året uden Panalpina, forventede selskabet et overskud på driften for 2019 på mellem 5,9 og 6,3 milliarder kroner. Efter opkøbet er det estimat opjusteret til 6,6 milliarder kroner.

DSV kører ind i sammenlægningen med Panalpinas forretning med et voksende overskud efter skat.

/ritzau/