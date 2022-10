Lyt til artiklen

I november opkøbte den danske bryggerigigant Royal Unibrew mineralvandsmærket Aqua d'Or.

Da nyheden blev meldt ud, undlod man at offentliggøre prisen. Og nu falder opkøbet til jorden.

Royal Unibrew og Danone, der ejer Aqua d'Or, har nemlig ikke kunnet blive enige om betingelserne for bryggeriets planlagte opkøb af Aqua d'Or, skriver Finans.

At handlen ikke bliver til noget, understreger Royal Unibrew i en meddelelse til fondsbørsen:

»Parterne har besluttet, at de ikke vil være i stand til at leve op til betingelserne for handlen, og parterne har derfor besluttet, at handlen ikke vil blive realiseret,« lyder forklaringen.

Royal Unibrews planlagte opkøb af Aqua d'Or var med formålet at styrke virksomhedens position på det danske vandmarked.

Aqua d'Or omsatte i 2020 for omkring 180 millioner kroner, og deres produkter sælges primært i Danmark og Sverige, men har også en tilstedeværelse i enkelte andre lande.