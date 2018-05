Regeringen og Kommunernes Landsforening vil lave en stor revision af den måde, erhvervslivet bliver støttet.

København. To år efter, at en rapport dokumenterede et rodet og bekosteligt system for erhvervsfremme i Danmark, vil regeringen gennemføre en stor revision af systemet.

Regionerne bliver skåret helt ud af ligningen, og fremover skal støtten gives via kommunerne og ti specialiserede erhvervshuse. Det fortæller erhvervsminister Brian Mikkelsen (K) til Ritzau.

- Vi har lavet en god forståelse med kommunerne, så der fremover ikke er noget overlap i erhvervsstøtten.

- Det betyder, at virksomhederne får større del i erhvervsstøtten, og støtten bliver mere specialiseret. Kommunerne skal stadig stå for erhvervsstøtten, men vi undgår, at man laver de samme ting, siger Brian Mikkelsen.

Indsatsen kommer, efter at Erhvervs- og Vækstministeriet i 2016 fik udarbejdet en rapport af McKinsey om erhvervsfremmeindsatsen i Danmark.

Den viste, at der var over 250 aktører på området. Rapporten identificerede 216 operatører og 40 "andre aktører" på området. Af dem var flere rent koordinerende, og mange overlappede.

Rapporten fandt, at 20 procent af udgifterne til erhvervsfremme - næsten en milliard kroner - gik til administration. Her blev udgifterne opgjort til 4,7 milliarder kroner årligt.

Daværende erhvervsminister Troels Lund Poulsen (V) fortalte på det tidspunkt til Ritzau, at den udgift blot var en del af den samlede støtte, og at det reelle tal skulle tælles i et tocifret antal milliarder.

- Den nuværende model er præget af, at mange har beskæftiget sig med de samme ting. Så vi har brugt de offentlige penge på meget af det samme, uden at det er kommet virksomhederne til gavn.

- Denne aftale betyder, at vi får en mere effektiv og enkel erhvervsfremme. Og virksomhederne vil få mere gavn af støtten, siger erhvervsminister Brian Mikkelsen.

