18,8 millioner pund eller hvad der svarer til cirka 150 millioner danske kroner.

Så meget tilbagebetaler den britiske netbutik Asos ifølge Reuters til den britiske stat.



Beløbet har selskabet modtaget i hjælpepakke under coronakrisen.

Tilbagebetalingen sker, fordi salget hos den britiske netbutik, der sælger modetøj til mænd og kvinder, er steget kraftigt i årets første måneder, skriver finans.dk.

Den britiske onlinegigant er blandt andet ejet af den danske bestseller-ejer Anders Holch Povlsen. Han ejer cirka 30 pct. af aktierne i selskabet.

Det gode salg skyldes, at kunderne under coronakrisen har været tvunget til at købe tøj online frem for i de fysiske butikker.

Ifølge nye regnskabstal fra Asos runder omsætningen i perioden marts til juni en milliard pund, hvilket svarer til 8,2 milliard danske kroner.

Dermed er salget steget med omkring 10 procent sammenlignet med de samme fire måneder sidste år.

De gode salgstal får Asos til at fastholde forventningerne til året på trods af coronakrisen.

Selskabet forventer at komme ud af året med et resultat før skat på 70 millioner pund svarende til 577 millioner danske kroner.