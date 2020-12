Coronavirus har lukket ned for mange erhvervsdrivende i år. Men den har ikke kunnet sætte en stopper for online-julehandlen.

Det viser en ny undersøgelse, som regnskabsprogrammet Dinero har foretaget blandt 206 webshops.

Således er omsætningen steget med 32 procent fra 20. november (22,8 mio. kr.) til 16. december i år sammenlignet med samme periode sidste år (17, 3 mio. kr.)

»Det er virkelig en markant stigning. Den er selvfølgelig kraftigt påvirket af corona, som har bevirket, at vi handler mere online, men muligvis også at flere mennesker handler online. Et forsigtigt bud er, at nye grupper som en konsekvens af corona har flyttet en del af deres indkøb fra fysiske butikker til onlinebutikker, siger Martin Thorborg, administrerende direktør i Dinero, i en pressemeddelelse.

I løbet af året er der kommet flere små webshops til, blandt andet er antallet af nystiftede enkeltmandsvirksomheder, som sælger elektronik, boligudstyr og hobbyartikler i coronaperioden, steget kraftigt sammenlignet med samme periode året før.

»Når flere virksomheder kommer til, sker der to ting, som er gavnlige for forbrugerne: For det første, så bliver udvalget af varer større, blandt andet fordi nichebutikkerne også kommer online. For det andet så falder priserne, fordi konkurrencen bliver skærpet,« siger Martin Thorborg og tilføjer:

»Online-julehandlen har været vild i år, men jeg er slet ikke i tvivl om, at den næste år bliver endnu vildere,« siger han.

Black Friday er med i undersøgelsen for begge år, henholdsvis 27. og 29. december.