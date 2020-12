Vattenfall har fået tilladelse til at etablere vindmølleparker af Energistyrelsen efter flere års udsættelse.

Energiselskabet Vattenfall får tilladelse til at etablere to vindmølleparker i Vesterhavet.

Det skriver Energistyrelsen i en pressemeddelelse.

Vattenfall fik oprindeligt tilladelse til de to projekter, Vesterhav Syd og Vesterhav Nord, i 2016. Men projekterne blev sat i bero i 2018, efter at der blev klaget over etableringstilladelsen til Energiklagenævnet.

Der skulle laves nye miljøundersøgelser, og det er baseret på dem, at Vattenfall nu får lov til at etablere de to vindmølleparker.

Der kan dog klages over tilladelsen indtil den 11. januar, hvorefter etableringen først kan starte.

Vesterhav Syd består af 20 vindmøller, der bliver placeret omkring ni kilometer fra kysten ved Ringkøbing-Skjern Kommune.

Vesterhav Nord består af 21 vindmøller, der bliver placeret mellem 5,5 og 8,4 kilometer fra kysten ved Lemvig Kommune.

De to vindmølleparker forventes at kunne levere strøm, der svarer til elforbruget hos 350.000 husstande.

De skal være klar til brug inden den 31. december 2023.

De to kystnære vindmølleparker har mødt stor kritik fra borgere i kommunerne, der frygtede faldende sommerhuspriser og færre turister.

Afstanden fra kysten er også ændret i den nye plan, hvor vindmøllerne nu kommer til at stå så langt fra kysten, som det er muligt i licenserne.

Til JydskeVestkysten oplyser næstformanden for foreningen "Stop Vesterhav Syd", at man har tænkt sig at klage igen.

Vattenfall vandt udbuddet for Vesterhav Syd og Vesterhav Nord i 2016.

De to projekter blev politisk besluttet i 2012, hvor man aftalte at udbyde 350 megawatt (MW) kystnære havvindmøller.

Vesterhav Syd har en kapacitet på 170 MW, mens Vesterhav Nord har en kapacitet på 180 MW.

/ritzau/