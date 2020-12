Den kendte – og omstridte – slikgrossist David Yüksel er gået personligt konkurs. Det samme gælder for hans hustru og forretningspartner Mette Yüksel.

Det fremgår af Statstidende. Baggrunden for konkursen er en milliongæld til det offentlige.

»Jeg kan bekræfte, at de er gået personligt konkurs, og at jeg er blevet udpeget som kurator. Vi er ved at skabe os et overblik over boet, men ellers kan jeg ikke sige så meget på nuværende tidspunkt,« siger advokat hos Kammeradvokaten Rune Tandgaard Derno til Fagbladet 3F.

Årsagen til David Yüksels personlige konkurs er ifølge Fagbladet 3F angiveligt en gæld til det offentlige på knap otte millioner kroner. Han skylder også knap tre millioner kroner til to private virksomheder.

Skatteforvaltningen har de mange penge til gode i Yüksel-parrets ejendom Tranegård i Skævinge på Nordsjælland og kan som kreditor forlange, at gården sælges, så det offentlige kan få det millionbeløb, parret skylder, tilbage.

Det er bestemt ikke første gang David Yüksel gør sig uheldigt bemærket.

David Yüksel var manden bag et hemmeligt lager på mere end 50 paller slik, som Fødevarestyrelsen i 2012 konfiskerede i Skævinge.

I sommeren 2014 afslørede Fagbladet 3F, at David Yüksel havde brugt underbetalt rumænsk arbejdskraft til ulovligt at ommærke gammelt slik på Tranegård, som Yüksel og hustruen drev deres omfattende slikgrossist-virksomhed fra. Det udløste en bødeforelæg på 10.000 fra Fødevarestyrelsen.

Politiet sigtede David Yüksel for omfattende moms- og afgiftssnyd, men han blev ikke dømt.

Fagforbundene 3F og HK gik videre med sagen om underbetaling af de rumænske arbejdere, og først efter længere tovtrækkerier fik medarbejderne i 2019 udbetalt lidt over en halv million kroner.

David Yüksel har også været idømt konkurskarantæne for at have tømt et selskab for værdier, før det skulle konkursbehandles.

I 2016 forsøgte han – i første omgang med held – at få nedlagt navneforbud mod DR-dokumentaren 'Sådan svindles Danmark' om slikfusk, men Østre Landsret endte med at omstøde byrettens afgørelse.

Fagbladet 3F forsøgte uden held at få en kommentar fra David og Mette Yüksel.