En af Danmarks største slikgrossister har fortsat ikke betalt sin gæld på over en halv million kroner til tre østarbejdere efter en retssag om lønsnyd. Nu har 3F begæret ham konkurs.

12 timers arbejdsdage. Ussel løn. Og kummerlige forhold.

13. september skal Retten i Hillerød igen behandle en sag mod den omstridte slikgrossist David Yüksel.

Det skyldes, at slikgrossisten fortsat skylder godt 540.000 kroner til tre rumænere, der har arbejdet for ham under elendige forhold. Det skriver Fagbladet 3F.

På grund af gælden har 3F Frederiksborg nu begæret David Yüksel personligt konkurs.

- Arbejdsgiveren har groft udnyttet vores medlemmer. Det vil vi ikke finde os i. 3F vil gøre alt for, at vores medlemmer får de penge, de har til gode hos David Yüksel, siger Elaine Larsen, faglig sekretær hos 3F Frederiksborg.

Fagbladet 3F afslørede i sommeren 2014, at flere rumænere var udsat for ringe lønforhold hos slikgrossist David Yüksel, der dengang leverede varer til blandt andet Tiger-butikkerne. Østarbejderne fik ikke den betaling, de var lovet ifølge deres ansættelseskontrakter.

I maj 2016 dømte Københavns Byret David Yüksel personligt og tre relaterede selskaber til at betale i alt godt 714.000 kroner til flere rumænere samt for sagsomkostninger til fagforeningerne 3F og HK, der har ført sagen.

David Yüksel og de tre selskaber ankede dommen. Men de tre selskaber kom under konkurs, og deres kurator ønskede ikke at fastholde anken.

David Yüksels ankegebyr blev to gange ikke betalt til Østre Landsret til tiden. Derfor afviste landsretten i juni 2018 slikgrossistens anke. Det betyder, at byrettens dom i sagerne står ved magt.

Men hverken David Yüksel eller selskaberne har betalt noget af det beløb, de i byretten blev dømt til at betale til de rumænske arbejdere.

I slutningen af januar 2019 var slikgrossisten indkaldt til møde i fogedretten i Hillerød. Men mødet blev aflyst, fordi han officielt var udrejst til Nice i Frankrig.

I slutningen af februar var fogeden på besøg på gården på Harløsevej i Hillerød, hvor David Yüksel i flere år har boet sammen med sin hustru og forretningspartner, Mette Yüksel. Gården er vurderet til 7,1 millioner kroner.

De tre østarbejdere fik tinglyst pant i ejendommen for i alt 521.140 kroner med det formål at få sikkerhed for deres tilgodehavende hos David Yüksel. Men slikgrossisten har altså forsat ikke betalt sin gæld til de tre arbejdere.

Flere andre kreditorer har også fået underpant i slikgrossistens faste ejendom.

Fagbladet 3F har forgæves forsøgt at få kommentarer fra David Yüksel.