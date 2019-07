Forbrugerombudsmand har anmeldt fire selskaber. Flere har fået store bøder. Kunder kontaktet uden samtykke.

Forbrugerombudsmanden har meldt flere selskaber, heriblandt alarmfirmaet Verisure, til politiet for ulovligt telefonsalg.

Det skriver Forbrugerombudsmanden på sin hjemmeside. Fire selskaber er politianmeldt, og det sker, efter at 13 andre firmaer blev politianmeldt tidligere på året.

- De mange politianmeldelser vidner om, at ulovligt telefonsalg er et udbredt problem. Vi kan dog glæde os over, at antallet af klager over de virksomheder, som vi har politianmeldt tidligere i år, er faldet markant, skriver forbrugerombudsmand Christina Toftegaard Nielsen i meddelelsen.

Størstedelen af sagerne handler om, at selskaberne har købt "leads" fra andre firmaer. Et "lead" er en potentiel kunde, der har sagt ja til at blive ringet op.

Men det har kunden i disse tilfælde ikke gjort. Selskaberne siger, at kunderne har sagt ja til at blive ringet op efter at have deltaget i konkurrencer på nettet. Men det afviser kunderne og altså også Forbrugerombudsmanden.

- Man kan ikke "komme til" at give et samtykke ved at deltage i en konkurrence. At give sit samtykke til at blive ringet op forudsætter jo, at man er klar over, at man gør det.

- Og hvis formålet med en konkurrence er at indhente samtykke, skal det være tydeligt, at det er formålet, siger Christina Toftegaard Nielsen.

Verisure har fået en bøde på 350.000 kroner, mens udbyderen af de "leads", som Verisure har fulgt, Swish Media, har fået en bøde på 200.000 kroner.

Foruden Verisure er Mit Tele og Vesterålens Naturprodukter politianmeldt og har fået en bøde.

Christina Toftegaard Nielsen fortæller, at ulovligt telefonsalg desværre er ganske udbredt.

- Jeg tror slet ikke, at vi er dér, hvor man er i for eksempel USA. Men ikke desto mindre får vi fortsat rigtigt mange klager fra forbrugere, der bliver ringet op, selv om de ikke ønsker det, siger hun.

Det er kun aviser og forsikringsselskaber, der må ringe uopfordret til kunder. Og de må heller ikke, hvis man har frabedt sig det.

/ritzau/