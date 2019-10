EU-medlemslande mener, at større åbenhed om fastsættelsen af fiskekvoter vil underminere forhandlingerne.

De årlige forhandlinger om fiskekvoter i EU er af miljøorganisationer i årevis blevet kritiseret for at være hemmelige. Nu får disse organisationer og andre, som ønsker indblik i forløbet, en håndsrækning fra EU's ombudsmand.

I en anbefaling skriver EU's ombudsmand, Emily O'Reilly, at offentligheden bør få adgang til viden om processen, der munder ud i fastsættelsen af fangstkvoter for forskellige arter i medlemslandene.

- Ministerrådet bør proaktivt offentliggøre dokumenter, der er relateret til vedtagelsen af fiskekvoteforordningen, så snart de omdeles til medlemslandene eller snarest herefter, skriver O'Reilly.

Blandt andet mener ombudsmanden, at det bør være muligt for offentligheden at få indblik i de enkelte medlemslande positioner før forhandlingerne.

Det kan ifølge O'Reilly ske via dokumenter fra møder i arbejdsgrupper, der går forud for selve ministerforhandlingerne.

Ministerrådet skal senest 27. januar 2020 svare på skrivelsen fra ombudsmanden.

Medlemslandene kæmper imod åbenhed. Argumentet er, at det vil underminere forhandlingerne, hvis de er offentlige. Det er et argument, som også bruges på andre områder, når EU-landenes ministre forhandler.

Kvoter forhandles på baggrund af et oplæg fra EU-Kommissionen, som baserer dette på anbefalinger fra Det Internationale Havundersøgelsesråd (Ices). Det skal sikre, at bestandene ikke overfiskes.

Anbefalingen fra EU's ombudsmand kommer på baggrund af en klage fra den miljøretlige organisation ClientEarth. ClientEarth analyserer løbende, om EU fastsætter kvoter i overensstemmelse med egne regler.

EU-landene kan undtagelsesvist gå imod den internationale rådgivning, hvis de kan bevise, at denne vil udgøre en alvorlig økonomisk trussel mod fiskere og fiskerisamfund.

Kvoterne for Østersøen fastsættes i Luxembourg på et årligt møde i oktober mellem EU's fiskeriministre.

Kvoterne for Nordsøen og Skagerrak forhandles på et møde i Bruxelles i december.

/ritzau/