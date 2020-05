Coronakrisen er med til at give meget lave oliepriser. For Exxon Mobil bidrager det til at give røde tal.

Når man tjener penge på at sælge olie, er det ikke gunstigt med lave oliepriser.

Det ses tydeligt i regnskabet for første kvartal fra det amerikanske olieselskab Exxon Mobil.

I årets første tre måneder har selskabet tabt 610 millioner dollar, efter at der i samme periode sidste år blev tjent 2350 millioner dollar.

Underskuddet i første kvartal er det første i mindst 32 år, skriver Ritzau Finans.

Exxon Mobils indtjening har været hårdt presset af de meget lave oliepriser, som blandt andet coronakrisen har medvirket til.

- Covid-19 har påvirket den kortsigtede efterspørgsel markant og har resulteret i overudbud og et hidtil uset pres på priserne og marginerne, udtaler Darren Woods, administrerende direktør i Exxon Mobil, i regnskabet.

Den lavere efterspørgsel skyldes et lavere forbrug af brændstof den seneste tid.

Blandt andet har luftfartsselskaberne ikke skullet bruge de samme mængder, da de stort set ikke har fløjet med nogen passagerer.

Samtidig har folk kørt mindre i bil, fordi de har arbejdet mere hjemme eller ikke har haft grund til at bevæge sig længere væk fra hjemmet.

- Mens vi klarer os igennem disse svære tider, så fjerner vi ikke fokus fra de langsigtede faktorer, der driver vores forretning.

- Økonomisk aktivitet vil vende tilbage, og befolkninger og levestandarder vil øges, hvilket vil skabe en større efterspørgsel efter vores produkter og skabe en bedring af industrien, siger Darren Woods.

Mens Exxon Mobil ikke har været i stand til at tjene penge i første kvartal, har det kunnet lade sig gøre for branchekollegaen Chevron.

Selskabets regnskab for første kvartal viser et overskud på 3,6 milliarder dollar. Det var faktisk omkring en milliard mere end samme periode året før.

Chevron forklarer selv udviklingen med, at selskabet har været godt rustet til krisen - blandt andet takket være en stram kontrol med udgifterne.

De fremtidige resultater ventes dog at blive presset, så længe at de nuværende markedsforhold gør sig gældende, skriver Chevron i regnskabet.

/ritzau/