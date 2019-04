Børnene af Esbjergs olie-millionær, Henning G. Kruse, kan se frem til et ganske lukrativt generationsskifte.

Både Marianne og Lars Kruse modtager nemlig via deres respektive holdingselskaber 80 millioner kroner som følge af, at 78-årige Henning Kruse nu overlader rorpinden i selskabet til dem.

»Henning er trods sin alder godt kørende, men det er helt naturligt, at han sammen med sine børn gennemfører dette nu. Han videregiver nu resultatet af godt købmandskab og ordentlighed til sine børn, som hermed flyver videre selv,« siger advokat Peter Kirk Larsen til JydskeVestkysten.

Han har spillet en nøglerolle i generationsskiftet og er også indsat som bestyrelsesformand i alle tre selskaber.

De to børn, Marianne Kruse og Lars Kruse, tegnede sig for hver 30 procent af ejerskabet i Henning G. Kruse Holding A/S, mens Henning G. Kruse ejede de resterende 40 procent. Via en spaltning af holdingselskabet ejer de nu alle hver deres nye holdingselskab.

Siden 2003 har Henning G. Kruse A/S udbetalt et udbytte på 225 millioner kroner til ejerne, viser regnskaberne.

I en fælles udtalelse, som JydskeVestkysten har fået fra Marianne og Lars Kruse, udtrykker de begge deres tilfredshed med, at de med spaltningen får opfyldt deres 'ønsker om frihed til at bevæge sig i forskellige retninger på forretningsområder', hvor de har lyst til at virke.

Henning G. Kruse vil stadig være aktiv i sit nye holdingselskab, ligesom Henning G. Kruses Fond fortsætter uændret.