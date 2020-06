Tirsdag den 2. juni døde bestyrelsesformand i Bang & Olufsen, Ole Andersen, af naturlige årsager i en alder af 63 år.

Bestyrelsesformanden har efter sin død efterladt et dybt indtryk hos sine forretningsfæller.

Det skriver Finans.

Christian Frigast, formand for kapitalfonden Axcel og en del af kontorfællesskabet ved Esplanaden, forsøger at sætte ord på Ole Andersens person bagved professionalismen.

»Han var en fantastisk god sparringspartner og en god ven - en meget loyal person. Han optrådte altid professionelt, men når man kom ind bagved, var der en varm person, der især var stolt af sin familie,« siger Christian Frigast til Finans.

Han fortæller derudover, at han er chokeret over meldingen om Ole Andersens død, da han var i fysisk og mental fantastisk form, og at han så sent som i fredags viste højt humør på kontoret.

Han er ikke den eneste, der roser den nu afdøde bestyrelsesformand.

Grundfos' topchef, Mads Nipper, der også havde et sæde i bestyrelsen hos Bang & Olufsen, fortæller, at Ole Andersen havde en tårnhøj personlig og professionel integritet.

Ved siden af alle sine poster som bestyrelsesformand forsøgte Ole Andersen også at gøre en forskel for dem, der har det svært.

I 2012 var han med til at etablere Misbrugsportalen, og i 2015 lagde han tid og penge i at hjælpe fattige børn i Nepal og Kenya gennem Human Practice Foundation.

Fondens direktør, Pernille Kruse Madsen, fortæller også, at tabet af Ole Andersen er et stort tab, og at han virkelig har været med til at gøre en forskel.

Ole Andersen blev i 2015 kåret som årets bestyrelsesformand, da han sad for bordenden hos tre C25-selskaber på samme tid i form af Danske Bank, Bang & Olufsen og Chr. Hansen.

Efter hvidvasksagen i 2018 blev Ole Andersen dog tvunget til, at gå af som formand i Danske Bank, og efterfølgende besluttede han sig for ikke at genopstille som bestyrelsesformand hos Chr. Hansen.